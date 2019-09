France : Ami du Maroc, l’ancien président Chirac tire sa révérence

Ce jeudi matin, le décès de l’ancien président français Jacque Chirac a été annoncé par ses proches, à Paris, où l’homme politique de 86 ans s’est éteint alors que sa santé s’était fortement détériorée depuis 2015. Les hommages se sont multipliés dès les première minutes de cette annonce, à la suite de laquelle les députés de l’Assemblée nationale ont observé une minute de silence dans l’Hémicycle.

Connu pour avoir été une grande figure du RPR (plus tard UMP puis Les Républicains) depuis son mandat municipal à Paris dans les années 1970, Jacques Chirac s’est également démarqué des autres présidents français en gardant une grande popularité auprès des différentes tendances politiques dans le pays, après avoir été chef d’Etat entre 1995 et 2007.

A l’étranger, il a tout autant été apprécié dans le monde arabe, notamment pour ses prises de position en matière de maintien de la paix au Moyen-Orient, sa vision au sujet de la question palestinienne ou encore son refus de prendre part à la guerre d’Irak en 2003. «La France en appelle à la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée (...). S’affranchir de la légitimité des Nations unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité», avait-il déclaré le 18 mars de la même année.

Jacques Chirac a surtout été un ami du Maroc, où il a longtemps séjourné dans le sud, notamment dans sa résidence à Taroudant pour ses vacances et après sa retraite politique. Proche de l’ancien roi Hassan II puis de Mohammed VI, ses rapports avec la monarchie se sont distingués par leur qualité, même après le décès de Hassan II à qui le dirigeant français avait rendu hommage.

Dans l’une de ses allocutions, Jacques Chirac avait en effet souligné la place de l’ancien roi dans son «initiation aux complexités et aux valeurs du monde arabe et musulman». «Je lui dois des analyses visionnaires sur les drames mais aussi sur les chances de la paix au Proche-Orient. Je lui dois une plus claire conscience des enjeux internationaux, du rôle de l’Europe en Méditerranée mais aussi de ce que le monde attend de la France», avait-il déclaré.