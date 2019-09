Accusations de plagiat : Gad Elmaleh reconnaît une «une partie de vrai»

Il y a donc bien «une partie de vrai». Dans une interview au Parisien publiée hier soir, l’humoriste franco-canado-marocain Gad Elmaleh a reconnu avoir emprunté certains passages à des humoristes américains.

«Si la nouvelle génération d’humoristes est née dans le stand-up, nous, on était complètement ébahis, fascinés par ça… A ce moment-là, qu’est-ce qu’on fait ? On s’en inspire, oui, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais, on parle d’une minute trente (…) Alors, je me suis inspiré d’eux. OK, d’accord. Qu’est-ce qu’il faut faire maintenant ? Est-ce qu’il y a un confessionnal pour humoristes ? Qu’est-ce qu’il faut faire, à part continuer sa route et dire : oui, voilà, c’est une période où moi j’étais fasciné par ces gens-là, mais 1 minute 30 de show sur vingt ou trente heures de spectacles que j’ai faits dans ma vie, ça ne résume pas ma carrière», affirme-t-il.

A une question sur la manière dont il a vécu cet épisode d’accusations de plagiat, Gad Elmaleh dit avoir eu du mal à le gérer : «C’était très violent, excessif et démesuré par rapport à ce qu’il y a de vrai, c’est-à-dire les inspirations que je revendique. Il y avait un fond de hargne, une volonté de nuire… Personne n'a envie d’être affiché dans la presse comme quelqu'un qui a volé.»

Et d’ajouter : «Je voulais comprendre d’où venait la haine. Il y a beaucoup de choses mensongères, exagérées, à charge dans ces vidéos, et une partie de vrai. Je regrette que les journalistes ne les aient pas décryptées», à l’exception, dit-il, de l’émission «Quotidien».

Gad Elmaleh dit cependant ne pas «vraiment» regretter ces emprunts : «Je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n’ai jamais été dans une démarche malicieuse.» Il dit avoir toujours des rapports avec les humoristes américains dont il s’est inspiré, soulignant qu’«aucun ne s’est jamais plaint».