Blé tendre : Les prix sur Euronext en hausse après l’annonce du Maroc de ses plans d’importation

Les prix du blé sur Euronext, la principale place boursière de la zone euro, ont augmenté jeudi après l’annonce par le Maroc de l’ouverture de sa saison d’importation le mois prochain. Selon l’agence Reuters, cette annonce a renforcé le climat d’exportation, notamment en France.

«Cette hausse des prix semble liée en partie au Maroc», a déclaré à l’agence de presse britannique un courtier en contrats à terme. «Le blé argentin est encore un peu plus cher, ce qui pourrait laisser à la France plus d’opportunités au nord et à l’ouest de l’Afrique», a-t-il ajouté.

Le Maroc a annoncé jeudi qu'il allait réduire les droits de douane sur le blé tendre à 35% d’ici octobre. Le royaume a également confirmé qu’il achèterait du blé de l’Union européenne et des États-Unis dans le cadre «d’accords annuels de réduction des quotas tarifaires».