Parlement : Le PAM demande la comparution des ministres pointés par la Cour des comptes

Les députés du PAM sollicitent la comparution urgente des ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes, indique le site officiel du parti. A cet effet, ils ont adressé des lettres aux présidents des Commissions suivantes : Finances et développement économique, Infrastructures, énergie, mines et de l'environnement, Secteurs sociaux et secteurs productifs.

«La convocation des ministres a pour objectif de faire la lumière sur le sujet, d’autant que le groupe dispose de plus de données que celles contenues dans le rapport de la Cour des comptes», explique Mohamed Aboudrar, le président du groupe des députés du PAM.

Et d’ajouter que «le rapport a mis en évidence plusieurs irrégularités dans de nombreux secteurs publics et qu'il est donc nécessaire de remédier à la situation par une moralisation de la gestion».

Aboudrar a par ailleurs menacer de demander la constitution de commissions d’enquête parlementaires sur les dysfonctionnements relevés par les experts de Driss Jettou.