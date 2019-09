France : Le Prix Versailles attribué à la Gare de Kénitra remis à Chakib Benmoussa

Comme annoncé en juillet dernier par Yabiladi, le Prix mondial d’architecture et de design (Prix Versailles), catégorie «Gares et Stations», a été décerné, jeudi soir au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la science et la culture (Unesco), à Paris, à la nouvelle gare ferroviaire de Kenitra. Elle avait remporté la mention «Extérieur» de ce prix.

La distinction a été remise à l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, désigné par le roi Mohammed VI pour la recevoir, rapporte nos confrères de L’Economiste. Un prix qui a été remis à l’ambassadeur du Maroc par le président de l’Union internationale des architectes Thomas Vonier, également membre du jury 2019 de ce prestigieux prix.

Chakib Benmoussa était accompagné de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, Samir Addahre et du Directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie. Les architectes concepteurs de cette gare, Omar Kobité du cabinet d’architectes (OKA), basé à Casablanca, et Silvio d’Ascia du cabinet d’architectes (SAA-Paris), étaient également présents.

Le jury de ce prix avait dévoilé en juillet les lauréats de sa section mondiale, en attribuant la «mention extérieur» de sa catégorie «Gares et Stations», à la gare de Kénitra. En plus cette gare, celles de Rabat-Agdal et de Tanger-ville figuraient aussi dans la sélection.