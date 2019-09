Québec : Le corps de la pilote Hind Barch a été retrouvé

Le corps de la pilote maroco-canadienne Hind Barch, qui était porté disparu dans la région québécoise d’Estrie depuis mercredi soir, a été retrouvé hier dans le secteur de Racine vers 14 heures, a confirmé la Sûreté du Québec, relayée par Radio Canada. Les policiers ont indiqué que le décès de la femme de 22 ans a été constaté.

Deux appareils des Forces armées canadiennes ainsi qu’un autre de la Sûreté du Québec ont été déployés afin de retrouver l’avion manquant, précise de son côté La Presse canadienne.

Une enquête va être ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. Le Bureau de la sécurité des transports commencera son travail sur les lieux de l’accident ce dimanche.

Des bénévoles s’étaient mobilisés pour tenter de retrouver la jeune femme. Ils ont arpenté les quartiers résidentiels au nord du lac Brompton, frappant aux portes des riverains à la recherche de gens qui auraient aperçu l’appareil de type Cessna 172 que pilotait la jeune pilote.

«Merci beaucoup pour votre participation. (…) Je sais que vous avez des engagements pour la fin de semaine et tout, j’en suis consciente. Mais vous avez laissé tout ça pour venir en aide à une personne que vous ne connaissez même pas, dont vous avez entendu parler dans les nouvelles, mais moi je la connais, c’est ma fille», a déclaré Touria Maataoi, la mère de Hind.

Ses parents ont décrit une jeune femme passionnée d’aviation, qui rêvait depuis toute petite de devenir pilote. La veille de cette disparition, la jeune femme et sa mère s’étaient envolées ensemble vers Rawdon, dans la région administrative québécoise de Lanaudière. «On a eu du fun ensemble. On a pris des photos et des vidéos du décollage et de l’atterrissage, elle a bien fait son trajet», a raconté sa mère, les larmes aux yeux.