Le Maroc concerné par la farine de sarrasin bio contaminée

Depuis mardi dernier, des lots de la farine de sarrasin bio «Ma vie sans gluten» ont été identifiés en France comme contenant des substances hallucinogènes, provenant d’une herbe qui aurait contaminé le produit. Fabriqué dans l’Hexagone par le groupe Ekibio, il est également distribué au Maroc, notamment sur les sites de marchés en ligne qui les proposent.

Selon la Direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en France, le rappel concerne les paquets de 500 grammes, qui pourraient contenir des «alcaloïdes tropaniques (Datura) à un taux pouvant présenter un risque pour la santé du consommateur». Contactée par Yabiladi pour aborder les procédures à suivre en cas d’identification de lots concernés parmi les quantités exportées au Maroc, l’instance n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Egalement contacté ce jeudi par Yabiladi, le service de consommateurs de la marque, qui a elle aussi annoncé le rappel des lots de produits contaminés, nous indique pour sa part que «des lots de la farine auraient éventuellement été exportés, notamment au Maroc, mais pour que les consommateurs soient sûrs que leur produit peut être utilisé ou non, il est recommandé d'envoyer une photo montrant le numéro de lot du sachet, sur l’adresse du service : [email protected]».

Des lots retrouvés au Maroc mais bloqués par la douane

De son côté, l’Office national de santé et de sécurité alimentaire (ONSSA) se veut rassurant. Ce jeudi, il indique à Yabiladi avoir été averti sur ces lots par le Rapid alert system for food and feed (RASFF), un système d’alerte qui permet de signaler les problèmes liés aux produits agroalimentaires au niveau de l’Union européenne. «Deux lots contaminés ont en effet été retrouvés parmi les stocks de l’importateur», nous explique l’instance.

«Cependant, tous les paquets portant le numéro du lot indiqué par les autorités de sécurité alimentaire françaises comme étant celui de la farine impropre à la consommation sont encore bloqués au niveau de la douane ; ils n’ont donc pas été distribués sur le marché marocain», rassure encore l’ONSSA.

Mardi dernier, une note d’information de la DGCCRF a averti que l’ingestion du produit contaminé pouvait «provoquer de nombreux effets indésirables, dont des hallucinations, des troubles de la vue et des paroles incohérentes», ou encore une «sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes».

La direction française prévient que le lot concerné porte les indications «SARB170419TNB/24611 DDM au 05/2020». Ainsi, tous les consommateurs en possession de sachets de 500g de cette farine portant ce code devront les rapporter aux magasins pour remboursement et consulter un médecin ou de se rendre aux services des urgences hospitalières dès d’identification de symptômes.