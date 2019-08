La Bronze, Wake Island et Mobydick en tournée au Maroc et au Canada

En tournée dans six villes du Maroc, du 3 au 8 septembre, le collectif se (re)dirigera par la suite vers le Québec pour dévoiler son œuvre le 27 septembre. / Ph. DR

Dans le cadre des projets de coopération officielle Québec-Maroc du gouvernement du Québec, les entreprises québécoises Ambiances Ambiguës et Shouc-shouc, en partenariat avec la compagnie de production marocaine 3ZEM, présentent «une exploration des cultures arabes et francophones en sons et en spectacles».

Il s’agit d’une nouvelle collaboration entre les groupes La Bronze (Nadia Essadiqi et Francis Brisebois), Wake Island (Nadim Maghzal et Philippe Manasseh) et Mobydick qui sera lancée au mois de septembre, indique un communiqué des organisateurs parvenu ce mercredi à Yabiladi.

En tournée dans six villes du Maroc, du 3 au 8 septembre, le collectif se (re)dirigera par la suite vers le Québec pour dévoiler son œuvre le 27 septembre, dans le cadre du Festival international de musique POP Montréal.

Parmi ces trois groupes nous retrouvons cinq artistes : un du Maroc, une Québécoise d’origine marocaine, un Québécois d’origine haïtienne et deux Libanos-Québécois, poursuit le communiqué.

«Autant cette expérience collaborative se veut une découverte intéressante pour le public des régions de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, autant elle souhaite être une célébration de la rencontre de ces cultures distinctes», note-t-on.

Les artistes participants au projet donneront une conférence intitulée «La francophonie élargie : une exploration des marchés non-occidentaux», le 26 septembre au Centre culturel marocain Dar Al-Maghrib de Montréal, dans le cadre du POP Symposium.