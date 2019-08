Opération Marhaba : L'interchangeabilité des billets, une souplesse au profit des MRE

Depuis quelques années déjà, les autorités portuaires du Maroc et d'Espagne avec les compagnies de ferrys ont mis en place une mesure qui permet aux passagers d'embarquer sur l'ensemble du pool de navires assurant la traversée du détroit de Gibraltar.

Bien que les compagnies maritimes soient concurrentes en temps normal, les passagers peuvent ainsi voyager sur le premier navire disponible quel que soit leur billet. Suivant une approche appelée «First In First Out», premier arrivé premier servi, l’autorité portuaire (notamment Tanger Med qui est le port qui a le trafic le plus important) parvient ainsi à fluidifier le flux conséquent de passagers pendant la période du pic de retour.

La mesure en question fonctionne sur la base de l’enregistrement des informations relatives aux passagers sur un système de l’autorité portuaire. Il s’agit d’une opération qui permet aux responsables de suivre la capacité d’utilisation de chacun des navires. Au cas où le navire n’a pas atteint de manière complète sa capacité d’accueil, il est donc permis au passager ayant acheté le billet d’une autre compagnie de le prendre, sans perdre de temps.

Permettre aux passagers de voyager dans un délai raisonnable

Dans un contexte, rappelons-le, caractérisé par des flux énormes de passagers, il est donc nécessaire de mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour que le transit se passe de manière fluide. La période du retour connait un temps d’attente estimé de deux heures en moyenne. Un laps de temps relativement raisonnable par rapport à ce qui s’enregistrait durant les années précédentes.

Ainsi, et dans la perspective d’accompagner la mesure d’interchangeabilité des billets et contribuer à apaiser les passagers et les assister en cas de besoin, tous les services nécessaires ont été établis à deux pas des quais : toilettes, restauration, centre médical, etc. L'autorité portuaire de Tanger Med a également procédé au renforcement des services d’assistance pour les personnes à besoins spécifiques, par la mise en place d’un circuit dédié, adapté à leurs exigences.