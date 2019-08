Taghjijt : Une commission reconnaît les menaces environnementales sur l’oasis

Une vingtaine de jours après l’inauguration des travaux d’une station de traitement des eaux usées au cœur de l’oasis de Taghjijt (province de Guelmim), une commission préfectorale reconnaît que ce projet représente une menace pour la pérennité de l’oasis et de l’équilibre écologique qu’elle permet dans la région. Selon les associations mobilisées contre le projet, les pouvoirs locaux ont en effet fait la promesse de déplacer ce chantier de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) en dehors du lieu et de lui choisir un site qui soit le plus loin possible de l’oasis.

Contacté par Yabiladi, Abdelaziz Sellami, membre de la section locale de l’Association marocaine de protection de l’argent public (AMAP), confirme que les travaux seront suspendus jusqu’à la remise en place du projet «à cinq kilomètres de l’oasis». En réponse à l’initiative, le militant nous explique que les rassemblements contestataires serons également suspendus, en échange d’un délai pour «voir si les pouvoirs locaux honoreront leurs engagements».

A l’occasion de la Fête du trône, le 30 juillet dernier, ce projet a été inauguré au cœur de l’oasis rattachée à Taghjijt. Un an et demi auparavant, les associations avaient alerté sur ses dangers, ce qui a poussé la société civile locale à renforcer la mobilisation, dans l’espoir que l’auteur du projet tienne compte des recommandations lui ayant été adressées à plusieurs reprises au sujet de la conformité des travaux avec le respect de l’environnement.

A l’époque, Abdelaziz Sellami nous avait expliqué que le projet se situait «sur un point qui connaît d’importants mouvements des vents, où les eaux usées, la température et l’ensoleillement favoriseront la procréation d’insectes nuisibles pour les habitants et pour l’oasis, ce qui menace l’équilibre biologique et expose les riverains à nombre de maladies».