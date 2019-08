Maroc : L’association de bénévoles belges annule ses activités prévues cet été

La décision de l’association belge Bouworde est prise : il n’y aura plus d’actions bénévoles au Maroc cet été. Suite à des consultations avec l’ambassade de Belgique au Maroc, cette mesure a été préconisée par l’ASBL flamande, dont des volontaires ont été ménacées sur les réseaux sociaux à cause de leurs tenues au cours de travaux sur une route rurale de la province de Taroudant, où on les voit en short et t-shirt.

En effet, les concernée ont même été visées par des menaces de mort de la part d’un enseignant, qui a finalement été arrêté pour apologie du terrorisme, parallèlement à une question écrite de la part du député PJD Ali El Asri qui a mis en doute l’objectif de leur présence dans le pays.

L’agence de presse Belga rappelle que Bouworde avait envoyé ces jeunes dans le village d’Adar, mais face aux inquiétudes exprimées par les proches de ces derniers, l’ONG a dû prendre attache avec l’ambassade belge pour déterminer si la sécurité des concernés peut être garantie jusqu’à la fin de leur séjour. L’ASBL a préconisé de suspendre toute coopération avec le Maroc, cet été, sur avis du ministère belge des Affaires étrangères.

En effet, la même source indique la représentation diplomatique au Maroc a estimé que le groupe présent actuellement dans le royaume pouvait terminer sa mission, mais Bouworde explique avoir «reçu le conseil de ne pas envoyer de nouveaux groupes au Maroc».

Karen Heylighen, porte-parole de l'association, a souligné auprès de l’agence de presse que l’ambassade a donné ce conseil au vu de la publicité de ces menaces dans les médias et sur les réseaux sociaux.

D’ici samedi, le Maroc devait accueillir un deuxième groupe de bénévoles de Bouworde, mais cela ne pourra se faire au vu de la décision prise. Par ailleurs, trois des 37 membres volontaires déjà présents dans le pays ont exprimé le souhait de rentrer en Belgique plus tôt que prévu, après discussions avec leurs familles.