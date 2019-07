Maroc-Afrique du sud : Le rapprochement par l’économie

Le nouveau cabinet Ramaphosa opère une ouverture timide sur le Maroc en privilégiant l’économie. En témoigne la participation de la ministre délégué de l’Environnement, de la Foret et de la Pêche, Mme Makhotso Magdeline Sotyu, à la réception donnée par l’ambassade du Maroc à Pretoria à l’occasion de la Fête du trône.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a salué les «énormes opportunités d’investissement qui existent entre les deux pays, des investissements qui ne manqueront pas d’avoir un impact hautement positif non seulement au niveau bilatéral mais aussi pour toute l’Afrique», rapporte l’agence MAP dans une dépêche. Et de rappeler que le Maroc et l’Afrique du Sud sont les plus grands investisseurs africains sur le continent, ajoute la même source.

Un retour aux sources ?

Nonobstant les profondes divergences politiques, notamment sur le dossier du Sahara occidental, Rabat et Pretoria tentent, depuis une année, d’emprunter la voie de l’économie. Ainsi, la participation d’une délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, conduite par son président Salaheddine Mezouar, au Forum africain d’investissement organisé du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg, avait permis la rencontre entre investisseurs des deux pays.

Le 15 juillet à Casablanca, la CGEM et le ministère délégué à la Coopération africaine ont organisé un «Business Dialogue Maroc-Afrique du sud». Mcebisi Jonas, l’envoyé spécial pour l’Investissement de Cyril Ramaphosa y avait pris part. Outre cette participation officielle de haut niveau, la réunion de Casablanca a connu la participation de Jonathan Oppenheimer, une des fortunes du pays, considéré, au même titre que son père, comme proche de Ramaphosa.

En pariant sur l’économie, Rabat et Pretoria sont en train d’effectuer un retour aux sources. Pour mémoire, l’établissement des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique du sud remonte au gouvernement d’El Youssoufi. En mai 1998 au Cap se tenait la première session de la commission mixte maroco-sud-africaine, co-présidée par Aicha Belarbi, secrétaire d’Etat à la Coopération, et Aziz Pahad, vice-ministre sud-africain des Affaires Etrangères. Un élan coupé net par la reconnaissance de la «RASD» par l’Afrique du Sud en 2004.