Un proche de Ramaphosa parmi une délégation africaine en visite au Maroc

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa (g) et son envoyé spécial pour l’investissement, Mcebisi Jonas (c). / Ph. GCIS

Le Maroc réalise une percée diplomatique dans le pré carré du Polisario. Des investisseurs et de politiques de haut rang de l’Afrique du sud, du Kenya, du Lesotho et du Nigéria effectuent, les 15 et 16 juillet, un déplacement au royaume.

Au programme, préparé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, figurent des visites de certaines réalisations économiques d’envergure, notamment le port Tanger Med et la Centrale solaire Noor à Ouarzazate.

La délégation africaine compte la présence d’Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria à deux reprises, de 1976-1979 et entre 1999 et 2007. Il est désormais une figure politique très influente sur le continent et ailleurs, grâce notamment à son centre, le Brenthurst Foundation.

Néanmoins, c’est Mcebisi Jonas qui reste la vedette de la délégation. D’abord de par les fonctions qu’il assume dans son pays, l’Afrique du sud. Il est en effet l’envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa pour l’investissement. Auparavant, il était vice-ministre des Finances du 26 mai 2014 au 31 mars 2017.

Son déplacement au Maroc a aussi une portée politique. Il s’agit du premier contact officiel de haut niveau entre un membre du cercle très proche de Ramaphosa et des responsables marocains.

La délégation africaine en visite au Maroc compte également parmi ses membres le ministre des Finances du Lesotho, Moeketsi Majoro. Un autre pays qui reconnait la «RASD».