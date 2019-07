Remaniement ministériel : Le PPS tient à rester au gouvernement El Othmani II

Le PPS entend bien figurer sur la photo de famille du gouvernement El Othmani II et tient à le faire savoir à qui de droit. La prochaine étape exige de «réhabiliter le champ et l’acte politique et de s’appuyer sur des partis politiques qualifiés et crédibles», indiquent les camarades de Mohamed Nabil Benabdallah dans un communiqué consacré au vingt-ans de règne du roi Mohammed VI.

Au sein du parti du Livre, des voix redoutent que leur formation ne fasse les frais du remaniement ministériel prévu dans les semaines à venir et soit écartée du cabinet El Othmani II.

En effet, le RNI ne cache plus ses ambitions d’ajouter les ministères de la Santé et l’Habitat à son tableau de chasse. La Colombe est convaincue qu’elle fera mieux que le PPS, au moment où le PJD a toujours évité d’assumer la responsabilité de ces deux départements et ce, depuis le gouvernement Benkirane I.

Une éventuelle mise à l’écart des camarades de Nabil Benabdallah ne risque pas d’impacter le fonctionnement du gouvernement. En témoigne le limogeage de Charaft Afilal du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau sur une proposition de son supérieur hiérarchique, Abdelkader Amara du PJD, approuvée par Saadeddine El Othmani en août 2018.

Mais, force est de constater qu’avec 13 députés et des relations tendues avec le PJD et le RNI, le PPS ne semble pas être en position de force pour peser sur les équilibres au sein de la majorité gouvernementale.