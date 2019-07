Maroc : L’avocat d'El Mahdaoui et des détenus du Hirak Mohamed Messaoudi a été arrêté

Maître Mohamed Messaoudi, avocat de la défense dans plusieurs dossiers, dont le Hirak du Rif et celui de Hamid El Mahdaoui, a été arrêté et placé en détention. / Ph. DR

L’avocat Mohamed Messaoudi, membre de la défense des détenus du Hirak et du journaliste marocain Hamid El Mahdaoui, a été arrêté mardi et placé en détention, conformément à l’application d'une décision de justice qui le condamne à un an de prison ferme.

Selon Al Aoual, l’affaire remonte à 2011. L’avocat aurait «provoqué un accident de la circulation dans lequel quatre personnes ont perdu la vie».

Les sources du média précisent que ce dossier «était traité par le tribunal de Settat où l'incident s'est produit». «Après que l’affaire soit passée par toutes les étapes, le jugement était devenu définitif avant qu’il ne soit exécuté», précisent-elles.

Les sources d’Al Aoual déplorent toutefois que «les autorités n’aient pas informé le barreau de Casablanca, auquel appartient Mohamed Messaoudi, bien que la loi l’impose».

Le média arabophone rappelle que Mohamed Messaoudi a été l’un des premiers avocats à avoir défendu les détenus du Hirak du Rif et le journaliste Hamid El Mahdaoui. Il avait aussi défendu les détenus du mouvement du 20 février, des syndicalistes, des défenseurs des droits de l’Homme et des étudiants.