CAN 2019 : De nombreux Marocains ont célébré la victoire de l’Algérie en finale

Les supporters marocains ont été présents aux côtés de leurs homologues algériens au cours de la finale de la CAN 2019 / Ph. TSA Algérie

A l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) qui a été disputée au Caire (Egypte) et la victoire de l’équipe algérienne pour la deuxième fois de son histoire, la liesse des rues algéroises a été partagée au-delà des frontières, en France mais aussi sur la frontière maroco-algérienne où les habitants marocains sont sortis en grand nombre pour féliciter leurs voisins algériens.

Sur une vidéo partagée en direct des lieux, on voit en effet la population locale affluer en grand nombre en scandant des slogans de fraternité entre les deux peuples et exprimant leur joie de voir leurs voisins décrocher ce titre continental, lors d’un match qui a opposé les Fennecs à la sélection sénégalaise, battue par un but à zéro.

A Casablanca également, une ambiance festive a été observée sur les grandes avenues de la ville, où les Marocains ont partagé cette liesse avec la communauté algérienne de la capitale économique.

A Paris et à Marseille, les supporters sont également sortis en grand nombre, notamment des Marocains installés dans le pays. Dans la capitale française, «un important dispositif de sécurité a été mis place» selon TSA Algérie, mais aucun incident n’a été signalé.

Dans ce sens, une vidéo circulant sur les réseaux montre les supporters s’entraidant pour nettoyer les rues après les festivités.