Après avoir attaqué des députées démocrates, Trump accuse Ilhan Omar d’apologie d’Al-Qaïda

Dimanche, le président des américain Donald Trump s’est fendu d’une série de tweets, demandant à quatre membres du congrès de retourner à leurs pays. Sauf que trois parmi les femmes concernées sont nées aux Etats-Unis.

«C’est intéressant de voir comment des femmes du Congrès, démocrates ‘progressistes’ et originaires de pays où les gouvernements sont un véritable désastre (...) disent haut et fort au peuple des Etats-Unis, la plus grande et la plus puissante nation du monde, comment notre gouvernement doit être dirigé», a écrit le président. Sans les nommer, il a fait référence à Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar et Ayanna Pressley, rapporte CNN.

Trump a accusé ensuite la députée musulmane Ilhan Omar de faire l’éloge d’Al Qaïda. De son côté, CNN a vérifié ces dires, concluant sur l’inexactitude de ces propos attribués à tort à Ilhan Omar sur des propos remontant à 2013, concernant de la perception d’Al Qaïda chez certaines personnes, notamment parmi des enseignants qu’elle a connus en Somalie.

Ce n’est pas la première fois que Trump attaque la députée. En mars dernier, celle-ci a affirmé avoir reçu une avalanche de menaces de mort après que Donald Trump a tweeté sur l’un de ses discours. Le président avait publié des extraits du discours d’Ilhan Omar accompagnées d’images des attentats du 11 septembre, avec l’inscription «Nous n’oublierons jamais !».

En février, Ilhan Omar a critiqué le Comité américain des affaires publiques israéliennes (AIPAC), affirmant que «tout tourne autour du bébé Benjamin [Netanyahu, ndlr]» au Congrès. Et le président de réagir en appelant la députée à démissionner.

La membre du Congrès Rashida Tlaib, originaire de Gaza, a également été visée par Trump après une déclaration sur l’Holocauste. Certains utilisateurs ont d'ailleurs ironisé sur les propos du président américain soulignant qu’«il s’agit ici d’une première reconnaissance du droit de retour des Palestiniens à leur pays».