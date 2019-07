La FRMF organise une rencontre pour diagnostiquer l’échec du Maroc à la CAN

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) organise, le 22 juillet au centre de Maamora, une «rencontre communicative avec la famille du football national afin d’examiner la situation du football marocain», indique-t-elle dans un communiqué publié ce dimanche.

L’invitation s’adresse essentiellement «aux présidents des clubs de 1e et 2e division et amateurs, des ligues régionales ainsi qu’aux amicales nationales des entraineurs de football et des représentants des joueurs», ajoute le texte.

L’annonce de cette réunion par les services de Faouzi Lekjaâ intervient alors que l’élimination des Lions de l’Atlas en 8e de finale de la CAN fait encore l’objet d’un vif débat.

Lundi 15 juillet, la prestation du Onze national a d’ailleurs été soulevée à la Chambre des représentants par des groupes de la majorité et de l’opposition. A l’exception du RNI, dont un des membres (Rachid Talbi Alami) dirige le département des Sports sans oublier que le président de la FRMF est considéré comme proche du président du parti, les autres formations ont appelé à tirer les leçons de cet échec et demandé la reddition des comptes.