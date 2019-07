Le sketch «Le Blond» de Gad Elmaleh serait lui aussi un plagiat

Des témoignages de différents humoristes viennent accabler le Franco-maroco-canadien Gad Elmaleh. Ainsi, selon l’Obs, le magazine Society a consacré une longue enquête aux multiples plagiats dont est accusé l’humoriste, intitulée «Gad et le malaise». La liste des comiques qu’il aurait copiés reste «longue» selon le média français.

Parmi les témoins de Society, un «humoriste de renom» qui n’a pas souhaité révéler son identité et qui raconte comment on lui aurait rapporté à deux reprises que Gad Elmaleh lui avait volé des sketches. De plus, c’est la vidéo de CopyComic qui lui aurait fait découvrir un troisième «emprunt». «Ça fait vraiment du mal au métier. C’est quelque chose de sérieux, l’humour», témoigne-t-il.

Society dévoile aussi une autre révélation qui risque de faire mal à l’humoriste né à Casablanca : Le Blond, ce personnage mythique, «celui qui sait tout faire mieux que tout le monde», soit l’un de ses sketchs phares, appartiendrait en réalité à… Kamel Bennafla, un humoriste marseillais.

Les deux hommes se seraient rencontrés pour la première fois au Festival d’Avignon, à la fin des années 1990, puis se seraient retrouvés lors d’une émission de la chaîne de radio Europe 2 Avignon, animée par Tex.

«Bennafla raconte alors la fameuse histoire du Blond dans son sketch "Ma femme au ski". Après l’émission, Gad Elmaleh lui demande une copie de la bande (…) Une dizaine d’années plus tard, alors qu’il joue son sketch du Blond, le public interpelle Kamel Bennafla lui disant que le sketch appartient à Gad Elmaleh», poursuit Society.

Celui-ci ajoute aussi que «les plus jeunes humoristes, les débutants, se méfient, eux, du géant Gad Elmaleh». «D’après plusieurs témoignages, ils seraient même près à changer leurs blagues au dernier moment, avant de monter sur scène, de peur de se les faire voler par l’humoriste français», conclut l’Obs.