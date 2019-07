Startups : La French Tech au Maroc voit le jour avec l’appui du Kluster de la CFCIM

Suite à l’appel à projets lancé en décembre 2018 par la French Tech, le président du Kluster CFCIM, Jérôme Mouthon, a été retenu pour piloter la Communauté French Tech de Casablanca. C’est ce qu’indique cette semaine la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) dans un communiqué. Afin de favoriser l’internationalisation du réseau French Tech, écosystème français des startups créé il y a cinq ans, un appel à projets a été lancé en décembre 2018 pour créer des Communautés French Tech à l’international.

Le 3 avril 2019, 48 Communautés, dont celle de Casablanca, ont été labellisées pour une période de trois ans renouvelables, parmi lesquelles on retrouve notamment les villes d’Abidjan, de Dakar et de Dubai. Au Maroc, la Communauté French Tech est présidée par Jérôme Mouthon, Président du Kluster de la CFCIM, accompagné d’un board composé d’entrepreneurs de la Tech, de la transformation numérique et des startups, parmi lesquels Julien Guyard, Othman M’Didech ou encore Mourad El Majoubi. «Le Kluster CFCIM mettra à disposition ses infrastructures au service de la Communauté French Tech Maroc», déclare Jérôme Mouthon, cité par le communiqué.

En tant que telle, la Communauté French Tech de Casablanca s’emploiera à «resserrer les liens entre fondateurs de startups, investisseurs et autres parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial», poursuit le communiqué qui annonce qu’«au moins un événement rassemblant la communauté sera organisé chaque trimestre».

«Le board rassemble français et marocains et devrait nous permettre de tisser des liens étroits avec toutes les fédérations marocaines et françaises et de jouer pleinement notre rôle dans l’animation de la Tech au Maroc», affirme Julien Guyard, entrepreneur élu Community lead de la Communauté French Tech de Casablanca.

Lancée en 2017, la French Tech Maroc pilote le déploiement de l’initiative French Tech du ministère Français de l’économie, de l’industrie et du numérique avec comme objectif l’accélération de l’émergence de nouveaux champions de la Tech.