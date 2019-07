Taoufiq s’oppose à mettre les ressources financières du Waqf pour aider les pèlerins démunis

Le ministre des Affaires islamiques estime nulle et non avenue la proposition de mettre une partie des ressources financières du Waqf à la disposition des Marocains démunis souhaitant accomplir le Hajj. «Ce serait contraire à la charia qui insiste sur la capacité» du musulman à effectuer le 5e pilier de l’islam, a précisé Ahmed Taoufiq cet après-midi à la Chambre des représentants en réponse à une question du groupe PAM.

Le ministre a par ailleurs défendu le prix que doit débourser le Marocain pour se rendre à la Mecque et Médine. Il a ainsi affirmé, preuves à l’appui, que la facture «n’a augmenté que d'environ 3.300 dirhams par rapport à l’année précédente». Une hausse qu’il a attribuée aux opérateurs en Arabie saoudite et l’appréciation du riyal par rapport au dirhams. «Le Maroc n’est ni le pays le plus cher ni le moins cher», a-t-il expliqué.

Taoufiq s’est également fait l’avocat des qualités des services offerts aux pèlerins marocains. Et d’inviter les députés à «ne pas entrer dans ces comparaisons», en réaction aux interventions de parlementaires ayant critiqué les prestations des opérateurs publics et privés marocains par rapport à celles dont bénéficient d’autres nationalités ou les MRE.

Cette année, le Hajj coûte plus de 50.000 dirhams.