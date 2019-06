Brest : Première réaction de l’imam Rachid Eljay après l’attentat

Visé le 27 juin dernier devant la mosquée Sunna de Brest par un attentat à l’arme à feu, l’imam Rachid Eljay a réagi pour la première fois ce samedi. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il s’adresse à celles et ceux «de confession musulmane ou non» et l’ayant soutenu après cette fusillade, où il a été touché par trois balles. Il indique se porter mieux après l’intervention chirurgicale effectuée au niveau des parties touchées par les tirs (la main gauche, la cuisse et le mollet).

Dans cette vidéo de trois minutes, il s’adresse également aux services de secours, de sécurité, au pharmacien voisin de la mosquée qui lui a porté les premiers soins d’urgence et les jeunes du quartier en les remerciant de leur intervention rapide pour le sauver et aider également l’autre victime qui s’est interposée entre lui et le tireur. Rachid Eljay salue par ailleurs l’élan de solidarité témoigné après la fusillade et «qui est la preuve qu’il existe en chacun de nous une part d’amour mutuel qu’on a malheureusement tendance à étouffer».

L’imam explique aussi faire confiance à la justice pendant que l’enquête suit son cours, mais il s’adresse également à ses détracteurs : «Pour ceux, une minorité Dieu merci, qui ont utilisé cet événement pour avoir des pensées malsaines à travers certains articles ou déterrer d’anciens articles, nous leur répondons que c’est triste, mais paix sur vous.»

«Notre devise est qu’on ne répondra jamais à la haine par la haine, mais par la sagesse, le calme et l’intelligence.» Rachid Eljay

Au lendemain de l’attentat, le Conseil régional du Culte musulman de Bretagne a exprimé son inquiétude en faisant part de l’état de choc de la communauté musulmane, dénonçant ainsi «la barbarie et la lâcheté qui qualifie cet attentat islamophobe». Dans un communiqué relayé par France 3, il appelle les pouvoirs publics à «redoubler de vigilance et de renforcer la sécurité des lieux du culte musulman en France».