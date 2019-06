Maroc : Nouveau contrat de 250 M$ pour la maintenance de ses F-16

Le Département d'État a pris la décision d'approuver une vente de matériel militaire au Maroc pour un coût estimé à 250,4 millions de dollars. Selon un communiqué de la la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), ce contrat viendra soutenir la flotte marocaine d’avions de combat F-16.

Dans son communiqué, l’agence affirme que «le gouvernement marocain a demandé une continuation de l’appui au maintien de son parc actuel de F-16, afin d’inclure» plusieurs composantes dont des équipements de soutien et des pièces de rechange. Il s’agit aussi de «formation du personnel et équipement de formation, du matériel de soutien pour munitions (pour AMRAAM, CMBRE, JDAM, PAVEWAY) et d'autres éléments connexes de la logistique du programme».

«Cette vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d'un allié majeur non-OTAN qui constitue une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», poursuit le communiqué.

La vente proposée améliorera les capacités défensives du Maroc. De plus, la poursuite du maintien en puissance de sa flotte de F-16 renforce l'interopérabilité avec les États-Unis et d'autres alliés régionaux. Le communiqué rappelle que le Maroc exploite déjà une flotte de F-16. Le Maroc n'aura aucune difficulté à s’approprier ce soutien dans ses forces armées et la vente proposée ne modifiera pas l'équilibre militaire de base dans la région. Le contractant principal est Lockheed Martin Corporation.

Cette demande intervient après que le Maroc eut demandé en mars un lot supplémentaire de F-16 aux États-Unis et mis à niveau sa flotte existante. Le 25 mars, le département d'Etat américain a annoncé sa décision d'approuver la vente de matériel militaire pour un coût estimé à 3,7787 milliards de dollars, rappelle ce vendredi Defence Web. Le royaume a aussi demandé à ce que ses 23 avions F-16 existants soient mis à niveau, ce qui les porterait à la norme F-16V pour un coût de 985,2 millions de dollars.