Etats-Unis : Le chef par intérim de la police aux frontières claque la porte

Le chef par intérim de la police américaine aux frontières (Customs and Border Protection ou CBP), John Sanders. / Ph. AP

Alors que la polémique enfle aux Etats-Unis sur le traitement des enfants migrants, le chef par intérim de la police américaine aux frontières (Customs and Border Protection ou CBP), John Sanders, a présenté sa démission, mardi 25 juin, indique l’Agence France-Presse (AFP).

Le site d’information Axios a publié un message diffusé lundi aux agents du service, dans lequel M. Sanders déclare qu’il quittera ses fonctions le 5 juillet.

Son départ intervient quelques jours après la publication, par Human Rights Watch, d’un rapport très critique sur la situation de 250 mineurs isolés détenus dans le centre de Clint, près d’El Paso. L’ONG dénonce, entre autres, le manque d’hygiène et de sécurité dans ce centre surpeuplé où les enfants sont détenus depuis plusieurs semaines, ne se lavent pas régulièrement et dorment à même le sol.

Le 18 juin à San Francisco, lors d’une audition, l’avocate du gouvernement avait justifié l’absence de savon et de brosses à dents, estimant qu’ils ne faisaient pas partie des conditions de détention «sûre et saine» prévues par la loi pour les mineurs non accompagnés. Des explications qui avaient suscité une levée de boucliers. Sur Twitter, d’anciens otages américains de pirates somaliens ou de talibans afghans ont assuré que même leurs geôliers leur avaient fourni de quoi se laver.

La semaine dernière également, l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, représentante du 14e district de New York à la Chambre des représentants, a comparé ces centres de détention à des «camps de concentration» gérés par une administration «fasciste».