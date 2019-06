Maroc : La quasi-totalité des eaux de baignade conformes aux normes de qualité microbiologique

Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité microbiologique a atteint 98,43%, selon le rapport national sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade des plages du Royaume (édition 2019), dont les résultats ont été présentés lundi à Rabat.

Le rapport indique que sur les 451 stations de prélèvements, 445 ont fait l'objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement, dont 438 (soit 98,43%) ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences des normes, contre 7 stations (soit 1,57%) déclarées non conformes pour la baignade.

Ledit rapport fait état de la qualité de la plupart des stations qui se répartissent sur 169 plages, à l’exception de certains sites, notant qu'au total, 123 profils des eaux de baignade ont été réalisés depuis 2013, dont 7 profils ont fait l’objet d’une actualisation en 2018 selon les exigences de la Norme NM 03.7.199.

Le rapport a, en outre, recommandé le renforcement des plages en infrastructures sanitaires (blocs sanitaires, douches, poubelles), tout en tenant compte de l’étendue de la zone de baignade et du taux de fréquentation des estivants, et en outils de prévention et de lutte contre les sources de pollution.

Cette année, le Secrétariat d’État chargé du Développement durable a intégré, dans ce programme, la surveillance de la qualité du sable de certaines plages et, en particulier, la caractérisation des polluants et des déchets marins, qui constituent désormais une menace majeure pour le milieu marin et les côtes en général, en raison de la pression exercée sur le sable côtier par les activités humaines et économiques, a fait savoir la secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi.

Les déchets marins, en particulier le plastique, constituent l’un des enjeux à surmonter, sachant qu’environ 70 à 80% des déchets qui se trouvent dans le milieu marin sont d’origine tellurique et le reste provient des activités marines, a-t-elle relevé.