Festival Gnaoua : Hamid El Kasri et Susheela Raman clôturent en beauté la 22e édition

Le maître gnaoui Hamid El Kasri et la chanteuse britannique Susheela Raman, samedi soir à Essaouira. / Ph. Mohamed Elmajdouby - Yabiladi

Le maître gnaoui Hamid El Kasri et la chanteuse britannique d'origine tamoule Susheela Raman ont gratifié, samedi soir, le public du Festival Gnaoua et musiques du monde (20-23 juin) à Essaouira d'une soirée exceptionnelle marquant la clôture de la 22e édition de cette manifestation.

Mâalem Hamid El Kasri a puisé dans le riche répertoire du patrimoine gnaoui au grand bonheur de ses fans en interprétant des classiques comme Baba Mimoun, Sallalaho ala nabina et Lalla Aicha avant de se faire rejoindre sur scène par Susheela Raman et sa formation pour emmener le public dans un voyage avec une fusion inédite entre deux voix exceptionnelles et deux univers empreints de spiritualité.

Côté musique, le saxophone et la guitare électrique de Susheela ont rejoint le guembri et les crotales de Gnaoua pour produire des sonorités exaltantes.

Plus tôt dans la soirée, la chanteuse britannique avait fait connaissance avec le public de la Place Moulay El Hassan, quand elle a investi la scène en compagnie de sa formation, interprétant avec brio des chansons de son riche répertoire qui puise dans la soul, le blues et le rock et surtout dans les chants en tamoul, la langue maternelle de ses parents.

Le groupe jamaïcain Third World a clôturé cette soirée avec un spectacle de reggae de haute facture, en mélangeant des éléments de R&B, de funk et de pop.

Sur la scène Borj Bab Marrakech, c'est l'Andalousie qui a été à l'honneur lors de la soirée de clôture, à l'occasion du spectacle réunissant Nabyla Maan et la danseuse flamenco, l'Espagnole Maria del Mar Moreno.

La soirée de clôture de la scène de la plage a été animée par plusieurs groupes, des très énergétiques de Betweenatna, au Congolais Baloji, en passant par un concert de fusion entre Maâlem Houssam Gania et le groupe Hahouma.