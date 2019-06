Le Maroc participe au Forum des Diasporas Africaines à Paris

Pour la sixième année consécutive, Maroc Entrepreneurs, une organisation à but non-lucratif créée en France il y a plus de dix ans, prend part au Forum des diasporas africaines, le 21 juin, au Beffroi de Montrouge à Paris. Cet événement constitue un point de rencontres des membres des diasporas et décideurs économiques et politiques, rapporte un communiqué de ce partenaire organisateur.

Dans ce sens, celui-ci animera l’atelier «Doing Business in Morocco», en présence de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM – Marocains entrepreneurs du monde) et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM).

Par ailleurs, les membres de Maroc Entrepreneurs seront présents au stand éponyme, où ils présenteront les activités de l’association et échangeront avec des porteurs de projets autour de l’investissement et de la création d’entreprises en Afrique.

Selon la même source, le programme de cette deuxième édition du FDDA s’articule autour de l’entrepreneuriat des PME-PMI ainsi que le financement de projets. Il vise à «valoriser le rôle des diasporas, créer un réseau solide et proposer des actions concrètes autour d’ateliers de travail».