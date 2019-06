Maroc : La Chambre des conseillers dément son intervention dans un concours de recrutement

La Chambre des conseillers dément être intervenue dans une étape du concours de recrutement dans son administration, organisé le 26 mai, affirmant que l’organisation de ces épreuves est confiée à l’université Mohammed V de Rabat. Dans une mise au point suite à des informations relayées par certains médias sur ce concours, organisé le 26 mai, la Chambre souligne ainsi qu’elle n’est pas intervenue dans cette opération, à part la publication, sans retouche, des listes et résultats transmis par la présidence de l’université, conformément à la convention liant les deux parties.

Par souci de transparence, la Chambre a en effet confié l’organisation de ce concours à l’établissement universitaire, en vertu d’une convention bilatérale et d’un cahier de charge définissant la gestion des différentes phases de ces épreuves et le rôle de chaque partie, note le communiqué. Suite aux informations véhiculées sur ce sujet, le président de la Chambre des conseillers a demandé à la présidence de l’université un rapport détaillé sur les dossiers de candidature acceptés et ceux rejetés, assurant que ce rapport sera rendu public.