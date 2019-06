Maroc : Un hectare et demi de menthe toxique détruit dans la région de Marrakech-Safi

Dans le cadre du plan de contrôle et un plan de surveillance des résidus de pesticides sur la menthe au niveau des parcelles de production et au niveau de la distribution (marché de gros), une commission mixte ONSSA-autorités locales a procédé à la destruction de plus d’un hectare et demi de cultures de menthe contaminée aux pesticides non homologués.

Selon le journal Al Massae, la commission composée des autorités du caïdat de Khoualka, de la gendarmerie de Ras El Aïn, toutes deux localités relevant de la province de Youssoufia (Région de Marrakech-Safi), et une équipe de la direction régionale de l’ONSSA ont été alertées de la découverte de menthe contaminée. Des analyses de précaution sur des échantillons de plants de menthe ont alors été réalisées pour répondre aux rumeurs insistantes de contamination, poursuit le journal.

Une présence d’un taux élevé de produits phytosanitaires non homologués qui pourraient être très nocifs pour la santé humaine et animale a été révélée par les analyses. Ce qui a amené les services provinciaux chargés de la santé et de la protection du consommateur à procéder à la destruction immédiate de plusieurs parcelles de menthe contaminée.

Les agriculteurs de la région ont aussi été sensibilisés quant à la mauvaise utilisation des pesticides sur la santé des citoyens. «Ils ont été initiés aux bonnes pratiques phytosanitaires et à l’usage rationnel des produits homologués pour ne plus courir eux-mêmes le risque de voir leurs cultures impropres à la consommation détruites», précise le journal.

Fin mai, deux directions régionales de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont tiré la sonnette d’alarme sur le risque que représente certaines menthes produites et commercialisées dans plusieurs marchés de gros au Maroc. Dans deux courriers adressés par les directeurs régionaux de l'ONSSA de Souss-Massa et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima aux wilayas, les deux directions font le bilan d’opérations réalisées sur cette composante essentielle du thé marocain, évoquant «des taux de non-conformité très élevés, dues soit à l’utilisation par les producteurs de produits chimiques non homologués ou à des taux de résidus élevés des produits homologués».