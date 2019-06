Le tifinagh sur les dirhams adopté en commission à la Chambre des représentants

La Commission de l’Enseignement, la Communication et la Culture à la Chambre des représentants a adopté, lundi 3 juin, d’écrire la langue amazighe en tifinagh. Le PJD avait tenté, dans un premier temps, de le remplacer par des lettres arabes.

Au cours de la même réunion, les députés ont également approuvé l’impression du tifinagh sur les pièces et billets de banque aux côtés des lettres en arabe, conformément à l’article 22 du projet de loi organique n°26.16 portant sur l’opérationnalisation progressive de l’officialisation de la langue amazighe



Une plénière, prévue le 10 juin, sera consacrée au vote de ce projet et celui n°04.16 relatif à la création du conseil national des langues et de la culture marocaine ainsi que le projet de loi n°47.17 sur le nouveau statut de Bank Al Maghrib.

Hier après-midi, le groupe des députés de l’Istiqlal s’est dit surpris de la «précipitation» dans la procédure d’adoption de ces textes. De son côté, le PAM a accusé la majorité de «recevoir des ordres» de parties occultes.