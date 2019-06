Le Maroc, 9e mondial parmi les fournisseurs de fruits et légumes en conserve aux États-Unis

Le Maroc figure à la 9e place mondiale parmi les fournisseurs de fruits et légumes en conserve aux États-Unis, indique la publication spécialisée New Food Magazine, qui cite un nouveau rapport d’IndexBox. L’Espagne (162 000 tonnes), la Grèce (86 000 tonnes) et l’Inde (70 000 tonnes) ont été les principaux fournisseurs de fruits et légumes en conserve aux États-Unis, représentant 41% du total des importations.

Viennent ensuite la Chine, le Pérou, les Pays-Bas, l’Italie, la Turquie, le Maroc, l’Égypte, la Thaïlande et la France.

En termes de valeur, les principaux fournisseurs de fruits et légumes en conserve aux États-Unis ont été l’Espagne (221 millions de dollars), la Grèce (171 millions de dollars) et le Pérou (84 millions de dollars), représentant 47% du total des importations. Viennent ensuite l’Italie, les Pays-Bas, la Chine, l’Inde, la Turquie, le Maroc, la France, la Thaïlande et l’Égypte.

Environ 779 000 tonnes de fruits et légumes en conserve ont été importées aux États-Unis en 2018, soit une hausse de 3% par rapport à l’année précédente. Le volume total des importations a augmenté d’un taux annuel moyen de 3,6% sur la période allant de 2013 à 2018, le rythme de croissance étant le plus rapide en 2015.

De plus, les importations de fruits et légumes en conserve se sont chiffrées à 1 milliard de dollars en 2018, la valeur totale des importations ayant augmenté en moyenne de 3,4% par an entre 2013 et 2018.