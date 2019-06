L’escroquerie d’un Espagnol dénoncée via deux plaintes à Tanger  

Félix Pedro Ramos aurait arnaqué, au nom de plusieurs organismes du pays ibérique, des associations et des Marocains, dont un MRE de Belgique. / Ph. El Espanol

Deux plaintes ont été déposées au commissariat central de Tanger, au Maroc, impliquant un membre de l'Association des orphelins de la garde civile accusé d’escroquerie.

Selon le journal El Espanol, le ressortissant espagnol aurait arnaqué, au nom de plusieurs organismes du pays ibérique, des associations et des Marocains, dont un MRE de Belgique.

«Cet homme est revenu après 20 ans passés de Belgique au Maroc, son pays d'origine, pour créer une entreprise. Il s'est installé à Tanger, où il a rencontré Félix Pedro Ramos en tant que proche des monarchies espagnole et marocaine, et avec plusieurs titres de noblesse», écrit le média espagnol. Félix Pedro Ramos l’aurait ainsi fait «membre de l’association des orphelins de la garde civile» en lui fournissant un «diplôme falsifié, sans cachet et avec une signature qui ne correspond pas à la personne autorisée».

Il lui aurait d’abord demandé une somme de 550 euros avant de lui réclamer de faire un don de 700 euros. «En fin de compte, il a reçu 3 000 euros» de ce MRE notamment en échange de l’intégrer à l'Institut d'histoire des Baléares.

Si ladite association des orphelins à Marbella a affirmé que cet Espagnol a été démis de ses fonctions, plusieurs organismes ont reconnu avoir détecté des escroqueries commises en leurs noms.

Pour sa part, Ramos justifie ses actes, affirmant qu'il travaillait pour ces associations de manière «philanthropique». «Les gens qui ont payé pour être dans une association l'ont fait volontairement, personne ne les a forcés. Je n'ai pas mis une arme à feu sur votre poitrine pour payer afin d’être là», confie-t-il au média régional La Dépêche.