Histoire : Quand les corsaires de Salé firent d’une île britannique leur base navale

Les côtes du sud-ouest de l’Angleterre furent une proie facile pour les corsaires marocains. Au cours du XVIIe siècle, alors que la République de Salé acquérait puissance et notoriété, les pirates marocains mirent le cap sur le Nord en attaquant la plus grande île du canal de Bristol, en Angleterre.

Les corsaires de Salé attaquèrent ainsi l’île de Lundy en 1627. L’expédition fut dirigée par le renégat hollandais Jan Janszoon, également connu sous le nom de Murad Reis. Converti à l’islam, il devint pirate à Salé puis, entre 1624 et 1627, grand amiral de la République de Salé, qu’il dirigea à ce titre.

«A partir de 1625, le bateau pirate turc (musulman) devint un mode de transport courant du littoral occidental», rappelle Cyril Field dans «Le livre de la marine britannique» (Editions Blackie And Son Limited, 1915). Décrivant l’attaque de l’île de Lundy, il écrit que les corsaires marocains «capturèrent l’île» et «menacèrent de brûler Ilfracombe (un petit port britannique) à moins qu’une grosse somme d’argent ne soit versée en guise d’indemnités».

Des esclaves d’Irlande et des navires danois

L’île de Lundy fut transformée en une base utilisée par les corsaires de Salé pour attaquer les zones environnantes. Une fois sur l’île, les corsaires «continuèrent à mener des raids sur les villes et villages côtiers des Cornouailles, du Devon et du Dorset», indique le site Historic UK. Murad Reis conduisit les corsaires vers le comté des Cornouailles, où ils arrivèrent un dimanche, poursuit Cyril Field. Une fois sur place, les pirates marocains encerclèrent une église alors que «le service de la messe se poursuivait et réduisirent à l’état d’esclaves soixante hommes de la congrégation».

D’après ce que de nombreux témoignages laissent entendre, l’esclavage fut le principal motif qui conduisit le grand amiral de la République de Salé à naviguer vers le Nord. Ayant la mainmise sur l’île de Lundy pendant cinq ans, Jan Janszoon alias Murad Reis initia un «long voyage à travers l’Atlantique Nord, capturant des esclaves d’Islande et des navires danois».

Murad Reis, grand amiral de la République de Salé, qu’il dirigea à ce titre. / DRMurad Reis, grand amiral de la République de Salé, qu’il dirigea à ce titre. / DR

Bien qu’il ait de grandes ambitions et qu’il parvint à naviguer près de l’Islande, Jan Janszoon et les corsaires marocains ne réussirent pas à atteindre le Danemark. «Lorsque [Murad Reis] tenta d’attaquer les Danois, il fut repoussé par des tirs de canons», indique un blog spécialisé dans l’histoire.

Au cours de ses raids, le grand amiral de la République de Salé captura toutefois un grand nombre d’esclaves et les vendit sur les marchés d’esclaves arabes en Afrique du Nord. D’après Cyril Field, «il aurait été officiellement rapporté qu’il y a eu près de 1 400 Anglais captifs à Salé». Ils furent également envoyés à Alger pour y être vendus.

Cinq ans après l’arrivée de Jan Janszoon alias Murad Reis, l’île de Lundy fut reprise par un ancien pirate britannique, John Penington. Le site Devon Perspectives rappelle que ce dernier fut chargé par le gouvernement britannique de «mettre fin une bonne fois pour toutes à la menace des pirates», soulignant que même si Penington fut «doté de pouvoirs absolus, deux pirates furent signalés sur l’île de Lundy l’année suivante, et que des pirates algériens firent de l’île leur base dès 1635».