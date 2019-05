Marhaba 2019 : Réunion de la commission mixte maroco-espagnole à Madrid

La Commission mixte maroco-espagnole chargée de l’Opération Marhaba 2019 a tenu, mardi à Madrid, une réunion consacrée aux préparatifs de cette opération et aux mesures prises pour garantir les meilleures conditions de son succès.

Lors de cette réunion, co-présidée par le wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, Khalid Zerouali et la sous-secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur, Isabel Goicoechea, les deux parties se sont félicitées des résultats excellents et positifs de la dernière Opération Marhaba ainsi que de leur excellente coordination et du degré de synergie de leurs actions.

Cette réunion a été une occasion de présenter les dispositifs qui seront mis en place de part et d’autre lors de l’Opération Marhaba 2019, prévue du 15 juin au 15 septembre, destinés à accompagner le déplacement des Marocains entre leurs pays de résidence en Europe et le Maroc, pendant la période estivale.

La partie marocaine a mis en exergue d’abord la sollicitude royale envers les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, ainsi que les orientations royales pour optimiser les conditions d'accueil, d'appui et d'accompagnement des MRE durant cette opération.

Elle a présenté, en outre, le dispositif 2019 de cette opération qui intègre toutes les mesures fortes qui seront prises en matière organisationnelle, de logistique, de coordination et de gestion des crises. Les axes qui ont été développés portent sur la fluidité, les mesures de sécurité et de sûreté et les actions de proximité et d’assistance.

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Espagne Karima Benyaich, a été une occasion aussi de poser un certain nombre de problèmes à régler en terme de coordination. La partie espagnole a exposé, pour sa part, toutes les mesures qui sont prises de son côté dans le cadre de l’Opération Marhaba 2019 d’accueil et d’accompagnement des MRE.

Les prévisions indiquent que les chiffres records atteints en 2018 et qui avoisinait les 3 millions de passagers et quelques 700 000 véhicules pourraient être dépassés, note de son côté le média local Ceuta TV.