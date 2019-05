Les biscuits Oreo halal ou pas ?

Les fameux biscuits Oreo sont-ils halal ? C'est la question qui s'est propagée telle une traîne de poudre sur les réseaux sociaux. La marque américaine, répondant aux interrogations de quelques internautes sur Twitter, a répondu qu'ils ne l'étaient pas.

En effet, sur un premier tweet, la marque écrit que leurs cookies «ne sont pas halal». Aucune indication géographique n’est donnée par le géant de la biscuiterie qui finit par rectifier le coup sur une autre publication, en soulignant que les cookies de la marque «ne sont pas certifiéhHalal ni aux Etats Unis ni au Canada».

??OREO Cookies are not halal!



⛔️New crisis in it's way for OREO, share with us your thoughts about the steps to be taken if you are the Social Media Manager of OREO? #OREO #imfnd #CrisisManagement pic.twitter.com/6ltXGzVNoH