Le Musée de Maroc Télécom sélectionné pour la Journée internationale des musées

Le Musée de Maroc Telecom organise ce vendredi, une journée portes ouvertes pour le grand public, en présence de Peter Keller, directeur général du Conseil international des musées (ICOM). Cet événement se tient à la veille de la Journée internationale des musées, célébrée dans le monde entier le 18 mai de chaque année. En 2019, l’ICOM a choisi le Musée de Maroc Telecom pour célébrer cette journée, explique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, cette journée prévoit des cycles de visites guidées et des ateliers de peinture et de coloriage pour le jeune public. L’occasion est également de présenter la riche collection du Musée de Maroc Telecom «qui retrace l’évolution technologique et institutionnelle des télécommunications» dans le pays «avec des anciens équipements opérationnels que les visiteurs peuvent tester» sur place.

Pour rappel, ce musée est membre de l’ICOM depuis 2002 et préside le Comité International des Musées des Sciences et Techniques (CIMUSET). Le Musée de Maroc Telecom est aussi le premier musée technique au Maroc, inauguré le 24 septembre 2001. «Il raconte plus de 200 années d’histoire des télécommunications en général et du Maroc en particulier, depuis le premier télégraphe aérien en 1793 jusqu’à nos jours», décrit la même source.

Par ailleurs, son espace est accessible aux personnes en situation de handicap et met des audio-vidéo guides à la disposition des non-voyants, les sourds et malentendants pour effectuer des visites en toute autonomie.