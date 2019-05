Parution de l'ouvrage «Ouverture, productivité et croissance économique au Maroc»

Le Think Tank marocain Policy Center for the New South (PCNS) et le laboratoire d’Économie Appliquée (Université Mohammed V), appuyés par le Centre national de recherche scientifique et technique (CNRST) prolongent leur réflexion sur la transformation de l’économie du Maroc. Ainsi, après la publication, en 2016, d’un premier ouvrage intitulé «Equilibres externes, compétitivité et processus de transformation structurelle de l’économie marocaine», un deuxième vient de voir le jour.

Il s’agit, selon un communiqué du PCNS parvenu à Yabiladi, de «Ouverture productivité et croissance économique au Maroc», édité et coordonné par Abdellaif Chatri.

«Le lancement de ce projet de recherche coïncide avec une situation particulière de l'évolution de l'économie marocaine», indique le communiqué. «Le ralentissement tendanciel de la croissance, persistance du chômage de masse, faibles gains de productivité, perte en compétitivité, lenteur de la transformation structurelle, approfondissement des inégalités, déclassement social, etc. sont autant d’indicateurs, dont la liste n’est pas fermée, qui plaident pour le dépassement du modèle de croissance poursuivi depuis plusieurs années.»

L’ouvrage vise à prolonger la réflexion en mettant le curseur sur les deux principales fragilités auxquelles se heurte le rehaussement du potentiel de la croissance de l’économie marocaine, à savoir une ouverture peu réussie et une productivité au ralenti. Il vise à apporter plus d’éclairage sur les liens existant entre ouverture, productivité et croissance économique, avec une série de papiers sélectionnés en deux temps par le comité scientifique.