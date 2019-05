Santé : Les députés du PJD questionnent le ministre PPS sur la normalisation avec Israël

Les députés du PJD ouvrent un nouveau front contre la normalisation avec Israël. Il ont décidé de saisir le ministre de la Santé (PPS), Anas Doukkali, à ce sujet lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, le lundi 13 mai prochain.

Les islamistes entendent ainsi connaitre «les mesures d'urgence qui seront prises pour lutter contre la normalisation avec l'ennemi sioniste à travers le secteur de la santé», indique le site d’actualité de la Lampe.

Le groupe présidé par Driss Azami affirme «avoir identifié de graves opérations d’infiltration et de normalisation avec l'ennemi sioniste, à travers la présence de produits et de représentants d’une société "israélienne" qui sillonnent le Maroc grâce à la médiation d'un "dentiste" marocain», ajoute la même source.

«Cette opération constitue un précédent dangereux et soulève des doutes quant à la partie qui a autorisé une activité contraire à la politique marocaine de rejet de toute normalisation» avec Israël, expliquent les députés du PJD.

Si la question cadre parfaitement avec le registre des islamistes, son timing n'est pas sans susciter des interrogations alors que les relations entre le PPS et le PJD traversent une zone de turbulence.

Le 7 mai dernier, le communiqué publié à l'issue de la réunion du bureau politique du PPS a consacré un long paragraphe pour plaider l’adoption de «politiques audacieuses (…) et de s’engager de manière plus forte et plus efficace dans la bataille en faveur de la protection de l’environnement et de sa diversité et d’assurer la pérennité de ses ressources, ainsi que son équilibre pour préserver l’avenir et les droits des futures générations».

Des critiques destinées essentiellement à l’action de Nezha El Ouafi du PJD, secrétaire d'Etat chargé du Développement Durable.

Cette sortie des camarades n’est pas sans rappeler la proposition de Nabil Benabdellah, datant de mars 2018, d’effectuer une «évaluation» des résultats du Plan Maroc Vert. Le secrétaire général répondait ainsi du tac au tac aux «dysfonctionnements» dans le secteur de la Santé, relevés par les membres du RNI lors de la tenue des congrès régionaux de leur parti.