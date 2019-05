Maroc : Le taux de chômage en baisse au premier trimestre de 2019

L'économie marocaine a créé 15 000 postes d'emploi (création de 109 000 en milieu urbain et perte de 94 000 en milieu rural), entre le premier trimestre de 2018 et la même période de 2019, contre une création de 116 000 une année auparavant, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

De ce fait, le taux de chômage est passé de 10,5% à 10% au niveau national, de 15,6% à 14,5% en milieu urbain et de 3,5% à 3,8% en milieu rural. Les baisses les plus importantes du taux de chômage ont été relevées parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 25,7% à 24,1%, et parmi les personnes disposant d’un diplôme, avec 17,1% après 18,3% une année auparavant.

Ainsi, le volume global de l'emploi est passé, entre les deux périodes, de 10 882 000 à 10 897 000 personnes, tandis que le taux d’emploi a reculé de 0,6 point au niveau national, passant de 42,2% à 41,6%, relève le HCP qui vient de publier une note sur la situation du marché de travail au 1er trimestre 2019, faisant savoir que ce taux a baissé de 35,8% à 35,6% en milieu urbain et de 53,5% à 52,3% en milieu rural.

Selon le statut d’emploi, 164 000 postes d’emploi rémunérés ont été créés au cours de la période, 120 000 en milieu urbain et 44 000 en milieu rural. L’emploi non rémunéré, composé d’environ 98% d’aides familiales, a en revanche enregistré une baisse de 149 000 postes, 138 000 en zones rurales et 11 000 en zones urbaines, précise le HCP.

Une répartition par secteurs fait ressortir que le volume d’emploi dans le secteur des «services», s’est accru, entre le 1er trimestre de 2018 et la même période de 2019, de 144 000 postes au niveau national, 85 000 postes en milieu urbain et 59 000 en milieu rural.

Ces nouveaux postes ont été créés principalement par les branches du «commerce de détail»(63 000), de «restauration et hôtellerie» (27 000 ) et des «services personnels et domestiques» (23 000), selon la même source.