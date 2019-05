Sahara : Le Polisario va-t-il construire une mosquée à Amhiriz ?

Un appel au don et à l’implication du Front Polisario pour la construction d’une mosquée à Amhiriz, située dans la zone tampon au Sahara, a été lancé hier par le média pro-Polisario Futuro Sahara.

L’appel, contenant des numéros de téléphone destinés aux «bienfaiteurs intéressés par ce projet», explique que celui-ci «s’inscrit dans le cadre de la consécration de l’intérêt public et la construction des institutions religieuses et sociales dans les zones libérées».

Le média indique aussi que «vu le besoin urgent d’édifier une institution religieuse, l’opinion publique s’accorde à ce qu’une mosquée soit construite dans le village résidentiel d’Amhiriz». «Nous espérons que les efforts [du Front Polisario] et des bienfaiteurs seront intensifiés afin que l’édifice voit le jour dans cette région vitale», conclut l’appel.

Cet dernier intervient au lendemain d’un exercice «avec des munitions réelles», effectué par le Polisario dans une zone limitrophe de Tifariti, à l’est du mur des Sables, après seulement vingt-quatre heures de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2468 sur le Sahara occidental. Une résolution qui a particulièrement déçu le mouvement de Brahim Ghali.

Pour rappel, l’agence officielle du Polisario avait annoncé en novembre «l’inauguration de plusieurs installations» à Amhiriz, alors même que le front séparatiste s’était engagé auprès de l'ONU à cesser tout acte de provocation au Sahara.

Dans sa résolution 2440 du 31 octobre dernier, le Conseil de sécurité avait demandé «aux parties de se conformer à leurs obligations et engagements et de s’abstenir de toute action qui pourrait déstabiliser la situation au Sahara occidental ou menacer le processus engagé par l’Organisation des Nations Unies». L’occasion aussi pour les Quinze de demander expressément au Polisario «de respecter pleinement les engagements qu’il a pris auprès de l’Envoyé spécial au sujet de Bir Lahlou, Tifariti et la zone tampon».