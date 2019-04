Bilan du gouvernement El Othmani : Raissouni pointe la responsabilité de l’Intérieur et du Palais royal

Ahmed Raissouni se fait l’avocat du cabinet El Othmani. Fort de sa casquette de religieux, il absout l’équipe dirigée par son «frère» Saâd-Eddine El Othmani, de toute responsabilité dans les problèmes et les crises que connait le Maroc, jetant cette fois la balle dans les camps du Palais et du ministère de l’Intérieur.

«Les prérogatives du gouvernement sont limitées. Il n’a pas créé Al Hoceima et n’est même pas capable de traiter le dossier d’Al Hoceima. Il n’est pas autorisé à le faire», a indiqué le président de l’Union Internationale des Oulémas musulmans (sunnites) dans une interview accordée au site arabe Ida2at.

Et d’enchainer en justifiant qu’au Maroc, «il y a les prérogatives royales et il y a le ministère de l’Intérieur. Celui-ci est un Etat établi qui n’est soumis ni au pouvoir du gouvernement ni à son chef. Ceci doit être connu.»

Raissouni, toujours prêt à défendre son «frère»

Dans son plaidoyer, le religieux a appelé à prendre en considération cette réalité avant de porter un jugement sur le bilan de l’expérience des islamistes au Maroc. «On doit être réaliste et connaitre les compétences du gouvernement (…) et les juger en fonction de leurs pouvoirs limités», a-t-il plaidé.

«Constitutionnellement, le gouvernement ne contrôle pas toutes les affaires du pays, notamment la politique étrangère, la politique de sécurité (le ministère de l'Intérieur), le ministère des Affaires islamiques et un certain nombre de ministères et institutions, car la constitution actuelle a mis en place des institutions constitutionnelles indépendantes telles que le Conseil supérieur de l'Education.»