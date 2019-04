Maroc : La Vallée Heureuse polluée par les déchets

Située dans le Haut-Atlas central, la vallée des Aït Bouguemez, dite Vallée Heureuse, souffre de l’amoncellement des déchets, tout en payant le prix de l’usage fréquent, depuis plusieurs années, de pesticides par les grands agriculteurs qui utilisent la monoculture. Autant de contraintes qui mettent à mal le développement durable de la vallée, dont l’économie repose principalement sur le tourisme et l’agriculture paysanne. Jeudi, l’agence de conseil Ethical Minds a tiré la sonnette d’alarme, avertissant que la situation représente une véritable problématique environnementale et de santé publique.

Dans ce sens, l’agence qui accompagne également les structures associatives dans le renforcement de leurs capacités propose une nouvelle édition du #greencharitychallenge, du 12 au 19 juin, en partenariat avec le réseau local de la société civile. L’objectif est de soutenir les initiatives qui seront prises afin de lutter contre la pollution qui menace l’écosystème de la vallée.

Ainsi, ce programme prévoit «des actions de sensibilisation dans les écoles de la vallée autour de la gestion des déchets», mais aussi la création et la distribution de kits pédagogiques, l’organisation d’ateliers ainsi que le lancement d’actions collaboratives et de formations, en plus de la création d’une coopérative locale pour la gestion durable des déchets, au sein de la commune de Tabant.

Sensibiliser à travers l’écotourisme

Pour appuyer la réalisation de l’ensemble de ces projets, Ethical Minds lance par ailleurs un appel au don. Elle indique que «cette collecte de fonds est mise en place pour mener à bien le projet co-construit avec le Réseau Environnement local (1€/m de dénivelé)» pour «la préservation des écosystèmes du massif atlassien tout en véhiculant des valeurs écologiques et solidaires fortes».

Par ailleurs, l’agence Ethical Minds annonce se pencher sur l’équipement des villages de la commune en poubelles de tri, «adaptées au contexte local». Dans ce sens, le programme de la seconde édition du Green Charity Challenge au Maroc prévoit un trek incluant l’ascension du Mgoun (4061m), lors d’un séjour de 8 jours dont 5 de marche. «Les participant.e.s relèveront donc un défi personnel et sportif mais aussi solidaire en soutenant les projets de développement durable dans la vallée des Ait Bouguemez, en lien notamment avec l’Ecole vivante et l’Association de la vallée heureuse», indiquent les organisateurs, expliquant aussi que «chaque randonneur marche utile» en ramassant des déchets rencontrés lors de l’ascension.

En quelques années, Ait Bouguemez est devenue une destination phare des férus d’activités sportives dans un cadre naturel, qu’ils sont appelés aujourd’hui à préserver, aux côtés des habitants locaux. Surnommée «la vallée heureuse» pour ses paysages uniques, c’est aussi une zone pilote du tourisme rural, connue par ailleurs pour la fabrication ancestrale de tapis. Elle se trouve aussi dans une région riche de la diversité de sa faune et de sa flore, au milieu de laquelle se figurent même des traces de dinosaures.

Moussa Mesrour, paléontologue contacté précédemment par Yabiladi, la décrit comme «la plus grande concentration d’empreintes de dinosaures qu’on peut trouver au Maroc». «Il y en a dans la vallée, près de Tabante et même dans la cour d’une maison. Elles sont éparpillées plus spécifiquement à Demnate, jusqu’à Ait Bouguemez», ajoute-t-il.