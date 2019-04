Italie : Arrestation d’un Italien et d’un Marocain qui s’apprêtaient à rejoindre Daech

Les autorités italiennes ont arrêté un Italien converti à l’islam et un résident marocain qui s’étaient rencontrés sur Internet et se préparaient à rejoindre le groupe terroriste «État islamique» en Syrie, indique l’agence de presse italienne Ansa, relayée par The Associated Press.

Les procureurs siciliens qui ont ordonné l’arrestation des deux hommes, ce mercredi dans le nord de l’Italie, ont déclaré que les enquêteurs avaient identifié le suspect italien, Giuseppe Frittatta, âgé de 25 ans, sur les réseaux sociaux. Ce dernier diffusait de la propagande extrémiste et des photos de lui tenant un couteau avec une lame de 26 centimètres et appelant à la mort de «tous les Occidentaux».

Le Marocain, un dénommé Oussama Gafhir, âgé de 18 ans, aurait incité Giuseppe Frittatta à adopter une idéologie extrémiste et suivait un entraînement physique rigoureux pour se préparer au combat. Giuseppe Frittatta – qui a changé son prénom en Youssef – aurait été en contact avec des extrémistes islamistes en Italie et à l’étranger.