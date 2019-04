Maroc : Les administrateurs de Brookstone Partners et Platinum Power à couteaux tirés

Omar Belmamoun, PDG de Brookstone Partners Morocco et Platinum Power et Michael Toporek. / Photomontage - Challenge.ma

Les administrateurs de Brookstone Partners Morocco et Platinum Power étalent, depuis quelques semaines déjà, leur linge sale dans les colonnes de la presse. Cette semaine, plusieurs médias au Maroc se sont saisis des relations litigeuses entre Omar Belmamoun, Michael Toporek et Matthew Lipman. Le premier est Président directeur général de Brookstone Partners Morocco et de Platinum Power, les deux autres en sont administrateurs.

Ces derniers ont annoncé mardi leur démission du conseil d'administration de Brookstone Partners Morocco. Selon un communiqué du cabinet d'avocats Afrique Advisors publié sur Business Wire, les raisons évoquées sont «l'abus de confiance entre les actionnaires» ainsi que «le conflit pénal en cours» contre Omar Belmamoun.

Toporek, Lipman et le «rapport alarmant» quant à la situation de Brookstone Partners Morocco

«À compter de maintenant, M. Michael Toporek et M. Matthew Lipman ne sont plus membres du conseil d'administration de la société. En conséquence directe, Matthew Lipman a également démissionné de son poste de directeur général adjoint», poursuit le communiqué du cabinet conseil en droit des affaires, fiscalité et relations institutionnelles, basé à Casablanca.

«Après avoir pris connaissance des conclusions alarmantes d'un rapport d'expert mettant en lumière des actes d'abus des avoirs de la société, de détournement et d'utilisation frauduleuse des fonds de la Société contraires à son intérêt et à son objectif social et uniquement dans l'intérêt de M. Belmamoun et de ses proches, Toporek et M. Lipman estiment que ces démissions sont justifiées.» Déclarations des deux actionnaires de Brookstone Partners Morocco

Pour Michael Toporek et Matthew Lipman, «M. Belmamoun [leur] a systématiquement refusé l'accès aux informations économiques, comptables et financières de la société». «Compte tenu de ces récentes démissions, le nombre minimal d'administrateurs requis par la loi et les statuts de la société n'est plus atteint ; par conséquent, ce conseil d'administration est invalide et doit être reconstitué», poursuit la déclaration.

Michael Toporek et Matthew Lipman auraient d'ailleurs déposé, en février dernier, une plainte devant le tribunal de première instance de Rabat, se basant sur un audit effectué par un expert assermenté spécialisé dans les opérations et techniques bancaires couvrant la période allant de 2014 à 2016.

Belmamoun et Brookstone Partners Morocco ripostent avec des plaintes

De son côté, la direction de Brookstone Partners Morocco SA (BPM) a annoncé, dans une déclaration parvenue à Yabiladi qu’elle «prépare une plainte au pénal au Maroc contre les administrateurs Michael Toporek et Mathew Lipman».

«Mathew Lipman refuse de partager avec la société les documents financiers de la société Finco Prime, dans laquelle BPM a investi plus de 3 millions de USD. BPM a appris récemment que Michael Toporek fait l'objet d'une enquête de l’autorité des marchés financiers américains ''Securities and Exchange Commission" concernant Finco Prime.» Déclaration de Brookstone Partners Morocco

Ce mercredi, un conseil d'administration de BPM est prévu afin de discuter de la participation de l’entreprise dans la société Finco Prime. La déclaration rappelle aussi que le tribunal de Rabat a accepté la présence d'un huissier de justice, «à la demande du PDG M. Belmamoun afin de noter dans un procès-verbal les explications de Lipman et Toporek concernant leurs agissements graves dans l'affaire Finco».

BPM rappelle enfin qu'un jugement aurait été obtenu en sa faveur devant un tribunal newyorkais, concernant une demande d'audit de la société Finco Prime.

Des relations tumultueuses entre actionnaires et entreprises partenaires

Parallèlement, Luminy Invest et MCM Consultancy, deux entreprises actionnaires de Platinum Power ont déposé une plainte auprès du tribunal de première instance de Casablanca, le 9 avril. Elles accusent Michael Toporek, actionnaires et membres de Brookstone Partners Morocco et Platinum Power tout comme deux autres personnes de l’entreprise AM WIND de «fraude, abus de confiance et détournement des fonds d’une société».

Mais selon la plainte déposée par les deux entreprises, l’affaire est plus compliquée qu’elle n'en a l’air. Les actionnaires Toporek et Belmamoun étant à la fois présents dans les tours de tables de Brookstone Partners Morocco et Platinum Power. Ces deux dernières sont liées notamment par un partenariat visant à acquérir 70% du capital de AM WIND SARL et les droits de réalisation d’une ferme d’éoliennes de 37 000 hectares à Dakhla que cette entreprise avait décrochée. Pour ces droits acquis en 2012, Brookstone Partners Morocco dit que Brookstone Partners International les avaient aussi acquis auprès de AM WIND SARL deux ans plus tard.

Brookstone Partners Morocco et Platinum affirment aussi avoir été surprises de constater que les actionnaires de AM WIND SARL auraient cédé leurs parts à Brookstone Partners Aquisition XXV LLC, appartenant à Michael Toporek. Ce dernier aurait, toujours selon la plainte, cédé le contrat de réalisation de la ferme d’éoliennes de Dakhla à l’entreprise Soluna où il serait actionnaire et membre du conseil d’administration.