Le Maroc réceptionne les premières exportations argentines de graisse de bœuf

Le secrétaire d’Etat argentin aux Affaires agroalimentaires a annoncé, ce mardi, que la première exportation d’un aliment gras élaboré à base de suif de bœuf affiné a été faite vers le Maroc, rapporte le média spécialisé Agro Noa. Une deuxième expédition se fera dans les prochains mois, poursuit-il.

Ce nouveau produit sur le marché marocain est un substitut au saindoux utilisé pour la cuisson. La marque argentine a expédié un premier conteneur, dans lequel le produit est emmagasiné dans des boîtes de 20 kilogrammes, précise pour sa part le quotidien argentin Clarin.

Pour rappel, en juillet dernier, l’Argentine a reçu le feu vert pour l’exportation vers le Maroc de «graisses comestibles d’origine bovine». Le pays d’Amérique du Sud occupe la cinquième position en tant que fournisseur de produits alimentaires au Maroc.

Plus de 98% des importations argentines sont agro-industrielles, essentiellement des produits tels que le maïs, l’huile de soja, la farine de soja, le blé et le bœuf congelé. En 2017, plus de 2 millions de tonnes de produits agro-industriels ont été importés d’Argentine, pour un montant total de 497,92 millions de dollars.