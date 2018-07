Le Maroc importera de la graisse de bœuf d’Argentine

L’Argentine a reçu le feu vert pour l’exportation vers le Maroc de «graisses comestibles d’origine bovine», rapporte le site Agritotal.

Dans ce sens, le ministère argentin de l’Agroalimentaire, par intermédiaire du service national de la qualité sanitaire et agroalimentaire (SENASA) a souligné que cette nouvelle destination représentait «une nouvelle opportunité d’expansion pour les exportations du pays».

Il convient de rappeler que l’Argentine occupe la cinquième position en tant que fournisseur de produits alimentaires au Maroc. Plus de 98% des importations sont agro-industrielles, essentiellement des produits tels que le maïs, l’huile de soja, la farine de soja, le blé et le bœuf congelé. En 2017, plus de 2 millions de tonnes de produits agro-industriels ont été importés du Brésil, pour un montant total de 497,92 millions de dollars.