Suisse : Près de 300 incidents racistes enregistrés en 2018

278 cas de discrimination raciale ont été recensés en 2018 en Suisse. C’est ce qu’indique la Commission fédérale contre le racisme dans un rapport publié ce lundi, relayé par le journal Le Temps. Et sans surprise, le monde du travail reste le domaine le plus touché, avec 58 incidents recensés, suivi par l’éducation avec 38 incidents.

La xénophobie arrive en tête des motifs de discrimination avec 104 cas, suivie par le racisme anti-Noirs (96). L’hostilité à l’égard des musulmans (44) et le racisme anti-Arabes (24) sont restés fortement présents. «Les incidents relatifs au racisme anti-Noirs s’observent le plus souvent sur le lieu de travail (31 cas), à l’école, à la crèche ou sur le lieu de formation (17 cas), dans l’espace public (12 cas) et dans le quartier/le voisinage (10 cas)», indique le rapport 2018 du Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme, réalisé par la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et l’organisation humanrights.ch. Et d’ajouter : «Sont aussi fréquents les cas d’hostilité à l’égard des personnes musulmanes (44 cas) et ceux de la catégorie parente du racisme anti-Arabes (24 cas), les incidents s’observant le plus souvent dans le quartier/le voisinage (12 cas), à l’école, à la crèche ou sur le lieu de formation (11 cas) et le lieu de travail (9 cas).»

Plus surprenant en revanche : le rapport recense 6 cas de germanophobie en Suisse alémanique et un cas de francophobie en Suisse romande. Pour la Commission fédérale contre le racisme, ce constat n’a toutefois rien d’étonnant : «Bien qu’elles ne représentent qu’une petite partie de la population, les personnes d’origine africaine constituent encore et toujours le plus grand groupe de personnes victimes de discrimination (86 cas). Elles sont suivies par les personnes d’origine européenne (83 cas), ce qui n’est guère surprenant, puisque la grande majorité de la population étrangère résidant en Suisse est italienne, allemande, portugaise, française, kosovare, espagnole, turque ou serbe.»