Maroc : Exercice militaire de grande envergure des FAR à la frontière avec l’Algérie

Les Forces armées royales (FAR) entament, à partir de ce lundi, un exercice militaire de grande envergure dans la région de djebel Saghro, entre Tagounit et Foum Zguid, près de la frontière maroco-algérienne.

Une information, annoncée par le Forum FAR Maroc, est confirmée à Yabiladi ce lundi par une source militaire, précisant qu’il «s'agit de l’une des plus grandes manœuvres miliaires dans l’histoire de l'armée marocaine, aux côtés des exercices tenus à Tafilalet et Sefrou».

Notre source au sein des Forces armées royales précise aussi que les informations relayées par ledit forum, «bien qu’il ne soit pas un canal officiel de l’armée, sont vraies». La semaine dernière, le Forum FAR Maroc a rapporté que l’armée marocaine va «déployer prochainement plusieurs unités blindées, mécanisées, motorisées, FS, Artillerie (ASS et ASA), Transmission, Génie et Intendance à côté des FRA, pour des manœuvres grandeur nature, dans la région de Ouarzazate».

Ses sources ont indiqué que «l’opération est intitulée Saghrou en hommage à la zone dans laquelle se déroulent les manœuvres et qui est une zone très symbolique pour les FAR». «C’est dans cette zone, en 1963, que l'armée algérienne avait attaqué l'armée marocaine, menant au déclenchement de la première guerre entre les deux pays, connue sous l’appellation de Guerre des Sables», rappelle le Forum. Ce dernier a précisé que la région témoignait de la victoire de l'armée marocaine, après que l'armée algérienne avait été prise au piège.

Une information qui n’est pas passée inaperçue en Algérie

Dès son annonce, l’exercice militaire Saghro a suscité l’intérêt de plusieurs médias algériens. Annonçant sa tenue, le journal El Bilad, citant une source miliaire algérienne, a indiqué que le voisin de l’Est suit «avec un grand intérêt ces développements qui coïncident avec la préparation de l’après-Bouteflika».

Le journal a estimé dans son article intitulé «Le Maroc provoque l'Algérie», qu'il n'exclut pas que cette dernière «réponde à cette provocation même au milieu de tensions politiques». L’occasion pour la source militaire du journal de rappeler qu’Ahmed Gaïd Salah, officier général de l'armée nationale populaire algérienne, «n’a cessé de répéter à plusieurs reprises ses directives visant à augmenter le niveau de vigilance dans une atmosphère régionale tendue».

Pour sa part, le média algérien Ennahar Online a indiqué qu’il s’agit de «contre-manœuvres de l’armée marocaine à la frontière occidentale» de l’Algérie, rappelant l'armée algérienne a également organisé, en début de cette année, «les plus grandes manœuvres au monde et avec des balles réelles». Des manœuvres ayant «choqué le monde et ont montré le niveau de préparation des forces populaires nationales héroïques de réagir à toute menace potentielle à la souveraineté nationale», complète le site d'information avec emphase.

Mais notre source au sein des FAR a précisé que l’opération Saghro «n’a de relation avec aucune partie», critiquant «ceux qui tentent de relier les choses». Elle a ajouté que «de tels exercices ont lieu depuis plus de dix ans, dans de nombreuses régions du Maroc». «D’ailleurs, cette région a déjà été choisie auparavant pour des exercices militaires. C’est tout a fait normal de tenir de telles manœuvres, comme cela se fait dans tous les pays du monde», conclut-il.