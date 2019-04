Près d’un Marocain sur deux ne bénéficie pas de couverture médicale

Bien que le Régime d’assistance médicale (RAMED) soit généralisé, l’accès à la gratuité des soins n’est pas garanti aux patients qui en bénéficient, et tous les Marocains ne profitent pas de l’Assurance maladie obligatoire (AMO). En effet, l’édition d’Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi indique que selon le Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et à la vie, l’AMO-CNSS couvre 66,3% de l’effectif des bénéficiaires des deux régimes et 67,8% de celui des cotisants. Ces derniers ont d’ailleurs atteint le nombre de 3,8 millions de personnes.

De ce fait, le Réseau présidé par Ali Lotfi, patron de l’ODT, souligne que le Maroc a instauré le régime de l’AMO il y a 15 ans, et que le RAMED a été généralisé depuis six ans, ce qui suscite des questions sur l’action gouvernementale dans ce sens. «Le Réseau s’est également demandé où en est-on dans la mise en application des recommandations des Troisièmes assises de la santé, tenues à Marrakech en 2013» et lors de laquelle, selon Le 360, «le roi a appelé à l’élaboration d’une charte nationale de la santé réaliste et applicable, qui place le citoyen au cœur du système de la santé».

Al Ahdath Al Maghribia indique par ailleurs que «le Maroc achève le régime de la Couverture médicale de base prévue par la loi 65-00», avec la mise en œuvre de l’AMO en 2005, couvrant 38% de la population, de la généralisation du RAMED en mars 2012 et de la mise en œuvre de l’AMO des étudiants (288 000 bénéficiaires) ainsi que de la Couverture sanitaire au profit des immigrants (20 000 bénéficiaires).