Maroc : Être indemnisé en cas de vol annulé

Un vol annulé, et voilà tout votre programme, vos engagements, qui tombent à l'eau. Parfois, cela implique une annulation de votre réservation d'hôtel, de votre correspondance aérienne ou ferroviaire, et donc un coût financier non négligeable. Sans oublier le manque à gagner si vous ratez un rendez-vous professionnel important. Vous n'êtes pourtant pas fautif. Alors qui vous indemnisera pour tous ces désagréments ? Saviez-vous que d'après le règlement européen CE 261, il est possible de demander un dédommagement pour un vol annulé ?

Prenons le cas de EasyJet, une compagnie aérienne low-cost qui relie plusieurs pays européens au Maroc. Pour être indemnisé, la société Indemniflight vous accompagne durant toute la procédure. Seule précaution à prendre avant d'engager une procédure de réclamation, vérifier que vous êtes éligible. Si la compagnie EasyJet a mentionné l'annulation du vol au moins 14 jours avant la date du décollage, elle n'est pas tenue de vous indemniser. Elle est aussi exemptée d'indemnisation pour tout vol EasyJet annulé en cas de circonstances exceptionnelles.

Les délais de traitement pour réclamation sont assez longs

Les conditions relatives au lieu de provenance et de destination du vol sont également les mêmes que dans le cas d'un retard de vol Easyjet. Ainsi vous percevrez 600 euros pour l'annulation d'un vol Paris-New York, par exemple, qui vous aura coûté entre 200 et 400 euros. Le montant de l'indemnisation est aussi le même que dans le cas d'un vol en retard conformément aux distances parcourues.



Pour demander votre dédommagement, vous pouvez utiliser directement les formulaires que la compagnie aérienne met à votre disposition. Cependant, dans la plupart des cas, il faudra réclamer soi-même lesdits formulaires au transporteur. Il faut noter que les délais de traitement pour une réclamation sont assez longs. Ils peuvent atteindre six à huit mois, voire plus. Vous réduirez néanmoins ce délai en faisant appel aux services d'un prestataire tel que Indemniflight. Il agira en votre nom et pour votre compte afin d'obtenir en un temps record votre indemnisation pour vol annulé.

Mais prenez garde, certaines décisions vous feront perdre votre droit à être indemnisé. Vous pouvez en effet choisir un remboursement du billet d'avion, mais vous devrez au préalable renoncer à votre vol. Pour une correspondance, vous pouvez également obtenir de la part de Easyjet une prise en charge du billet retour vers la destination d'origine. Il est également possible d'accepter d'emprunter un vol de substitution, si vous le souhaitez. Mais comme dans le cas du remboursement de billet, vous devez annuler votre première réservation et renoncer par la même occasion à votre droit à être indemnisé. Vous voilà informé des différents cas de figure. A vous de faire votre choix.